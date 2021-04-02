Тренерский штаб итальянского Ювентуса решил отстранить троих игроков от участия в следующем матче. Все из-за того, что Пауло Дибала, Артур и Уэстон Маккенни организовали вечеринку на 20 человек.

Дибала, Маккенни и Артур точно не сыграют против Торино в дерби в субботу, 3 апреля. Эту информацию накануне матча подтвердил главный тренер Ювентуса Андреа Пирло.

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"Три игрока, которые приняли участие в эпизоде, который случился несколько дней назад, не попадут в заявку на матч против Торино", – заявил Пирло.

Речь идет о вечеринке 31 марта в доме Маккенни, куда вызвали полицию. Дело в том, что в Италии ужесточили карантин и организовывать такие крупные мероприятия, даже у себя дома – запрещено.

Кроме того, в стране введен комендантский час – после 22:00 и до 5:00 запрещено покидать место проживания. А полиция прибыла к дому Маккенни в 23:30.

По данным итальянских СМИ, правоохранителей долго пытались не пустить внутрь дома. А когда они таки попали туда, то обнаружили там около 200 человек. Каждый из них получил штраф в размере 400 евро.

После этого инцидента Дибала заявил, что никакой вечеринки не было. А он всего лишь остался у партнера по команде после ужина. Хотя и признает, что не стоило этого делать.

Отстранение касается только этого матча, или игроков накажут большим сроком – Пирло не рассказал. Уже в среду, 7 апреля, Ювентус ожидает важный матч против Наполи. Это перенесенная игра чемпионата, которая в свое время не состоялась из-за карантинных ограничений.