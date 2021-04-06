Туринський Ювентус та Наполі все ж зіграють перенесений матч 3 туру Серії А, який спершу був скасований зі скандалом. Поєдинок відбудеться 7 квітня і його можна буде переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.
Ювентус – Наполі: де дивитися онлайн матч Серії А
Матч Ювентус – Наполі розпочнеться о 19:45. По телебаченню поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 3".
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Дивитися онлайн Ювентус – Наполі можна легально на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Доступ на 24 години до трансляцій усіх матчів на цьому сервісі обійдеться у 62 гривні.
Натомість місячний абонемент на перегляд футбольних матчів можна замовити за 109 гривень. За 189 гривень можна оформити підписку xtra sport oll inclusive, де окрім спортивних каналів, є ще чимало й іншого контенту.
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Це буде вже третя очна гра команд у сезоні-2020/2021. Перше протистояння мало відбутися на початку сезону. Однак Наполі заборонили покидати Неаполь через карантин.
Спершу неаполітанцям зарахували технічну поразку й навіть зняли очки. Однак Наполі відновив справедливість завдяки "вдалій роботі у кабінетах".
Відтак, перше протистояння клубів у сезоні
відбулося у матчі за Суперкубок. Голи Кріштіану Роналду та Альваро Морати принесли перемогу Ювентусу. Вдруге команди зустрілися у чемпіонаті Італії. Цього разу неаполітанці
відсвяткували мінімальну звитягу. Цього разу гостроти матчу додає ще й турнірне становище. Клуби не ведуть боротьбу за чемпіонство, однак претендують на потрапляння у Лігу чемпіонів.
Після 28 матчів Ювентус та Наполі набрали по 56 очок. Ювентус випереджає Наполі і посідає потрібне 4 місце завдяки додатковим показникам.