Наполи минимально обыграл Ювентус: видео
Наполи и Ювентус сошлись 13 февраля в рамках 22 тура Серии А. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" завершился минимальной победой Наполи.
Источник:24 канал
Наполи – Ювентус 1:0
Гол: Инсинье, 31 (п)
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История противостояний между Ювентусом и Наполи приобрела новые краски после того, как в первом круге неаполитанцам засчитали техническое поражение. Тогда клуб не мог выехать из Неаполя из-за карантина. Впоследствии все же справедливость была восстановлена и матч таки сыграют.
Футболисты Наполи получили шанс отстоять свою честь в Суперкубке Италии, однако Ювентус был сильнее. Вторую попытку партенопейцы получили в чемпионате Италии.
Подопечные Дженнаро Гаттузо устроили "теплый" прием гостям из Турина. На 18 минуте Лосано упустил возможность открыть счет, пробив мимо правую стойку.
В середине тайма Наполи все-таки вышел вперед. Арбитр назначил пенальти за фол Джорджо Кьеллини против Ррахмани. Удар с отметки уверенно реализовал Инсинье.
После перерыва игра сместилась ближе к воротам хозяев. Восстановить паритет мог Мората, но из пределов штрафной испанец пробил мимо стойки. Свои моменты были у Роналду. В течение 4 минут португалец имел три шанса отличиться, но мяч так и не побывал в воротах Мерета.
На 56 минуте игроки Ювентуса остроумно разыграли штрафной. На ударную позицию вышел Кьеза и разрядил свою пушку. Мерет героически спас Наполи.
Ювентус весь второй тайм провел на воротах Наполи, но так и не смог хотя бы сравнять счет.
Благодаря победе Наполи поднялся на 4-е место. Теперь отставание неаполитанцев от Ювентуса составляет 2 очка. Лидер – Милан, набравший 49 баллов.
Наполи – Ювентус видеообзор
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