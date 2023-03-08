Руководство Российской Премьер-лиги объявило о переносе матча 19-го тура тамошнего чемпионата со стадиона "Лужники". Причиной отмены матча стал "шабаш", состоявшийся на арене в честь российского диктатора Путина, пишет 24 канал ссылаясь на росСМИ.

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Портят свое, чтобы чужие боялись

Комиссия РПЛ и Российского футбольного союза провели инспекционную проверку стадиона "Лужники" и признали газон арены непригодным для проведения футбольных матчей. Руководство центрального русского стадиона отказалось комментировать инцидент.

Вероятной причиной страдания газона стадиона "Лужники" мог стать "шабаш", целью которого было продемонстрировать поддержку российского общества по захватнической войне России против Украины. Организаторы зомби-сборы утверждали, что на митинге будут присутствовать 200 тысяч человек. В ходе мероприятия зрители находились как на трибунах, так и на самом газоне. Также на поле монтировались мощные конструкции.

Ожидается, что 18-го марта на "Лужниках" состоится еще один "патриотический" митинг-концерт, посвященный девятой годовщине аннексии Крыма. На него уже начали набирать новую "бездумную массу" зрителей через социальные сети. В программе значатся примерно те же участники: Shaman, Олег Газманов, "Любэ" и руководитель "беспозвоночных" Владимир Путин.