"Ювентус" нацелился на трансфер победителя ЛЧ Алабы
Защитник сборной Австрии и "Баварии" Давид Алаба может сменить немецкую прописку на итальянскую. Услугами футболиста всерьез заинтересовался туринский "Ювентус", он положил глаз и на нападающего "Динамо" Владислава Супрягу.
Алаба может перебраться в Турин на правах свободного агента, совершенно бесплатно. Об интересе со стороны итальянского клуба сообщил Tuttosport.
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Підсилення туринців
Контракт у австрийского футболиста с "Баварией" истекает в июне, пока стороны не садились за стол и не вели переговоров о продлении соглашения.
Боссы туринцев хотят существенно усилить состав перед матчами в Лиге чемпионов и проявляют большой интерес к нескольким футболистам. Ранее сообщалось, что клуб усилился Альваро Моратой, который уже играл за "Ювентус". Также итальянский гранд проявляет интерес и к Владиславу Супряге, который является главным нападающим в составе соперника туринцев в Лиге чемпионов. "Ювентус" вроде бы уже согласовал контракт с Оливье Жиру.
- Алаба – воспитанник австрийского футбола, но впоследствии перешел в структуру "Баварии". В 2008 году дебютировал во взрослом футболе за резервную команду мюнхенцев и своей игрой привлек внимание главного наставника клуба.
- В 2011 году подался в аренду в "Хоффенхайм 1899". В состав "Баварии" вернулся летом 2011 года. Сейчас всего успел отыграть за мюнхенский клуб 33 матча в национальном чемпионате.
- Алаба является одним из лидеров сборной Австрии, которая станет соперником Украины на групповом этапе Евро-2020.
- В прошлом сезоне Алаба выиграл с "Баварией" Лигу чемпионов. В финале немцы одолели французский ПСЖ (1:0).