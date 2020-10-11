Защитник сборной Австрии и "Баварии" Давид Алаба может сменить немецкую прописку на итальянскую. Услугами футболиста всерьез заинтересовался туринский "Ювентус", он положил глаз и на нападающего "Динамо" Владислава Супрягу.

Алаба может перебраться в Турин на правах свободного агента, совершенно бесплатно. Об интересе со стороны итальянского клуба сообщил Tuttosport.

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Підсилення туринців

Контракт у австрийского футболиста с "Баварией" истекает в июне, пока стороны не садились за стол и не вели переговоров о продлении соглашения.

Боссы туринцев хотят существенно усилить состав перед матчами в Лиге чемпионов и проявляют большой интерес к нескольким футболистам. Ранее сообщалось, что клуб усилился Альваро Моратой, который уже играл за "Ювентус". Также итальянский гранд проявляет интерес и к Владиславу Супряге, который является главным нападающим в составе соперника туринцев в Лиге чемпионов. "Ювентус" вроде бы уже согласовал контракт с Оливье Жиру.