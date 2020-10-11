Захисник збірної Австрії та "Баварії" Давід Алаба може змінити німецьку прописку на італійську. Послугами футболіста серйозно зацікавився туринський "Ювентус", який поклав "око" і на нападника "Динамо" Владислава Супрягу.

Алаба може перебратися до Турина на правах вільного агента, абсолютно безкоштовно. Про зацікавленість зі сторони італійського клубу повідомив Tuttosport.

Оце так: Суперник "Динамо" у Лізі чемпіонів полює за Супрягою

Підсилення туринців

Контракт у австрійського футболіста з "Баварією" закінчується в червні, поки сторони не сідали за стіл та не вели перемовин щодо продовження угоди.

Боси туринців хочуть суттєво підсилити склад перед матчами у Лізі чемпіонів і проявляють неабиякий інтерес до декількох футболістів. Раніше повідомлялось, що клуб підсилився Альваро Моратою, який вже грав за "Ювентус". Також італійський гранд проявляє інтерес і до Владислава Супряги, який є головним нападником у складі суперника туринців у Лізі чемпіонів. "Ювентус" начебто вже погодив контракт з Олів'є Жиру.