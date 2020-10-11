"Ювентус" націлився на трансфер переможця ЛЧ Алаби
Захисник збірної Австрії та "Баварії" Давід Алаба може змінити німецьку прописку на італійську. Послугами футболіста серйозно зацікавився туринський "Ювентус", який поклав "око" і на нападника "Динамо" Владислава Супрягу.
Алаба може перебратися до Турина на правах вільного агента, абсолютно безкоштовно. Про зацікавленість зі сторони італійського клубу повідомив Tuttosport.
Оце так: Суперник "Динамо" у Лізі чемпіонів полює за Супрягою
Підсилення туринців
Контракт у австрійського футболіста з "Баварією" закінчується в червні, поки сторони не сідали за стіл та не вели перемовин щодо продовження угоди.
Боси туринців хочуть суттєво підсилити склад перед матчами у Лізі чемпіонів і проявляють неабиякий інтерес до декількох футболістів. Раніше повідомлялось, що клуб підсилився Альваро Моратою, який вже грав за "Ювентус". Також італійський гранд проявляє інтерес і до Владислава Супряги, який є головним нападником у складі суперника туринців у Лізі чемпіонів. "Ювентус" начебто вже погодив контракт з Олів'є Жиру.
- Алаба – вихованець австрійського футболу, але згодом перейшов у структуру "Баварії". У 2008 році дебютував у дорослому футболі за резервну команду мюнхенців та своєю грою привернув увагу головного наставника клубу.
- У 2011 році подався в оренду у "Хоффенхайм 1899". До складу "Баварії" повернувся влітку 2011 року. Наразі загалом встиг відіграти за мюнхенський клуб 33 матчі в національному чемпіонаті.
- Алаба є одним із лідерів збірної Австрії, яка стане суперником України на груповому етапі Євро-2020.
- В минулому сезоні Алаба виграв з "Баварією" Лігу чемпіонів. У фіналі німці здолали французький ПСЖ (1:0).