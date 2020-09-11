Контракт согласован: "Ювентус" усилится чемпионом мира из сборной Франции
Туринский "Ювентус" активно ведет переговоры с игроками атакующего звена. Клуб согласовал личный контракт с французским нападающим "Челси" Оливье Жиру.
По информации Sky Sport Italia, 33-летний форвард согласовал личный контракт с туринцами. Соглашение будет рассчитано на два сезона.
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Жиру будет получать за год 4,5 миллиона евро плюс бонусы. "Челси" рассчитывает получить за форварда не меньше, чем 5 миллионов евро.
"Ювентус" начал рассматривать кандидатуру французского нападающего после неудачных переговоров с форвардами итальянской "Ромы" Эдином Джеко и каталонской "Барселоны" Луисом Суаресом.
В минувшем сезоне француз принял участие в 25 поединках во всех турнирах и отметился 10 голами.
Первый матч нового сезона "Ювентус" проведет 20 сентября против "Сампдории".
В каких клубах выступал Жиру
- Жиру известен по выступлениям в "Гренобле", "Истре", "Туре".
- Летом 2010 года присоединился к составу "Монпелье". В своем втором сезоне за команду победил в соревновании за звание самого эффективного форварда чемпионата Франции с 21 забитым голом, став также соавтором исторической первой победы клуба с "Монпелье" в национальном футбольном первенстве.
- В июне 2012 года перебрался в АПЛ, став игроком лондонского "Арсенала". В составе "канониров" был одним из ведущих игроков в атаке команды. В конце сентября 2017 года забил свой 100-й гол в форме английского клуба. Трижды с "Арсеналом" был обладателем Кубка Англии и столько же Суперкубка страны.
- В январе 2018 года присоединился к рядам лондонского "Челси". В расположении "лондонцев" стал обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы.