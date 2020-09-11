Туринский "Ювентус" активно ведет переговоры с игроками атакующего звена. Клуб согласовал личный контракт с французским нападающим "Челси" Оливье Жиру.

По информации Sky Sport Italia, 33-летний форвард согласовал личный контракт с туринцами. Соглашение будет рассчитано на два сезона.

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Жиру будет получать за год 4,5 миллиона евро плюс бонусы. "Челси" рассчитывает получить за форварда не меньше, чем 5 миллионов евро.

"Ювентус" начал рассматривать кандидатуру французского нападающего после неудачных переговоров с форвардами итальянской "Ромы" Эдином Джеко и каталонской "Барселоны" Луисом Суаресом.

В минувшем сезоне француз принял участие в 25 поединках во всех турнирах и отметился 10 голами.

Первый матч нового сезона "Ювентус" проведет 20 сентября против "Сампдории".

В каких клубах выступал Жиру