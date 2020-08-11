"Аталанта" Малиновского в среду, 12 августа, сыграет матч 1/4 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Аталанта – ПСЖ: прогноз

Обе команды вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов еще в марте, пишет 24 канал.

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Сначала ПСЖ при пустых трибунах победил "Боруссию". Победа немцев в первом поединке со счетом 2:1 добавляла интриги в этом противостоянии. Но уже в первой 45-минутке ПСЖ дважды огорчил голкипера соперников и вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч (3:2).

В 1/8 финала "Аталанта" встречалась с "Валенсией". В первом матче итальянцы одержали уверенную победу со счетом 4:1. Поэтому дебютант плей-офф Лиги чемпионов уже ко второму матчу имел хорошие шансы выйти в 1/4 финала. Настоящая голевая перестрелка была во второй встрече – 3:4 в пользу "Аталанты".

Из-за разрыва связок коленного сустава в матче ЛЧ не сыграет основной голкипер "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини.

Матч рассудит фартовый для парижан арбитр – Энтони Тейлор. Он дважды судил матчи с участием ПСЖ и ни одной встречи команды Малиновского. В обоих поединках французская команда одержала победу – сначала в группе над "Реалом" (3:0), а затем в матче 1/8 финала против "Боруссии" (2:0).

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Аталанта" – ПСЖ состоится 12 августа в 22:00.

Аталанта – ПСЖ: что прогнозируют букмекеры

Специалисты отдают предпочтение ПСЖ в матче. Их победа оценена коэффициентом 2,05, на победу команды Малиновского – 3,40. Коэффициент 3,90 стоит на ничейный счет во встрече.

На то, что парижане выйдут в полуфинал Лиги чемпионов можно сделать ставку 1,58, а на то, что итальянской команде удастся преодолеть крепкий ПСЖ – 2,48.

Первый гол в матче скорее всего забьет ПСЖ. Такой показатель оценен коэффициентом 1,67. А на то, что представитель из Италии первым открывает счет на табло – 2,20.

Первый гол во встрече может произойти уже в период с 1-15 минуту. Такой показатель оценен коэффициентом 2,70.

Букмекеры считаю, что ПСЖ победит "Аталанту" с разницей в 1-2 мяча. На такой показатель выше коэффициент 2,44.

Специалисты склоняются к тому, что в первой 45-минутке болельщики увидят только один результативный удар. Коэффициент – 2,65.

Эксперты не слишком верят, что украинец Малиновский забьет гол в первом тайме. Гол украинца оценили лишь коэффициентом 8,30. Они полагают, что Руслан скорее отметится во второй части встречи – 7,00.

Первый гол в матче скорее всего забьет ПСЖ. Такой показатель оценен коэффициентом 1,67. А на то, что представитель из Италии первым открывает счет на табло – 2,20.