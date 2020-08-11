"Аталанта" Маліновського у середу, 12 серпня, зіграє матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із французьким ПСЖ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Аталанта – ПСЖ: прогноз

Обидві команди вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ще у березні, пише 24 канал.

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Спершу ПСЖ за пустих трибун переміг "Боруссію". Перемога німців у першому поєдинку з рахунком 2:1 додавала інтрига в цьому протистоянні. Але вже у першій 45-хвилинці ПСЖ двічі засмутив голкіпера суперників і вийшов у чвертьфінал за сумою двох зустрічей (3:2).

В 1/8 фіналу "Аталанта" зустрічалась із "Валенсією". У першому матчі італійці здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1. Тому дебютант плей-офф Ліги чемпіонів вже до другого матчу мав хороші шанси вийти в 1/4 фіналу. Справжня гольова перестрілка була у другій зустрічі – 3:4 на користь "Аталанти".

Через розрив зв'язок колінного суглоба у матчі ЛЧ не зіграє основний голкіпер "Аталанти" П'єрлуїджі Голліні.

Матч розсудить фартовий для парижан арбітр – Ентоні Тейлор. Він двічі судив матчі за участю ПСЖ та жодної зустрічі команди Маліновського. В обох поєдинках французька команда здобула перемогу – спочатку в групі над "Реалом" (3:0), а потім у матчі-відповіді 1/8 фіналу проти "Боруссії" (2:0).

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" – ПСЖ відбудеться 12 серпня о 22:00.

Аталанта – ПСЖ: що прогнозують букмекери

Фахівці віддають перевагу ПСЖ у матчі. Їх перемога оцінена коефіцієнтом 2,05, на перемогу команди Маліновського – 3,40. Коефіцієнт 3,90 стоїть на нічийний рахунок у зустрічі.

На те, що парижани вийдуть у півфінал Ліги чемпіонів можна зробити ставку 1,58, а на те, що італійській команді вдасться здолати міцний ПСЖ – 2,48.

Перший гол у матчі швидше за все заб'є ПСЖ. Такий показник оцінений коефіцієнтом 1,67. А на те, що представник з Італії першим відкриває рахунок на табло – 2,20.

Перший гол у зустрічі може відбутись вже у період з 1-15 хвилину. Такий показник оцінений коефіцієнтом 2,70.

Букмекери вважаю, що ПСЖ переможе "Аталанту" з різницею у 1-2 м'ячі. На такий показник стоїть коефіцієнт 2,44.

Спеціалісти схиляються до того, що у першій 45-хвилинці вболівальники побачать лише один результативний удар. Коефіцієнт – 2,65.

Експерти не надто вірять, що українець Маліновський заб'є гол у першому таймі. Гол українця оцінили лише коефіцієнтом 8,30. Вони гадають, що Руслан швидше відзначиться у другій частині зустрічі – 7,00.

Перший гол у матчі швидше за все заб'є ПСЖ. Такий показник оцінений коефіцієнтом 1,67. А на те, що представник з Італії першим відкриває рахунок на табло – 2,20.