Матч Ювентус – Интер начнется в 19:00. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 18:55.

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Ювентус – Интер: где смотреть

Смотреть онлайн матч Ювентус – Интер можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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