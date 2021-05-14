Матч Ювентус – Интер начнется в 19:00. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 18:55. К темеКто победит в Битве чемпионов: прогноз на матч Ювентус – Интер в Серии А Ювентус – Интер: где смотреть Смотреть онлайн матч Ювентус – Интер можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Можно выбрать одну из трех подписок, куда входят трансляции футбольных матчей – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц). Интер уже без всякой мотивации выйдет на матч против Ювентуса. "Нерадзурри" досрочно оформили чемпионство в Серии А. Ювентус продолжает навязывать борьбу соперникам за серебряные награды. Туринцы имеют в своем активе 72 очка. Они уступают второй Аталанте лишь 3 пунктами. В предыдущем туре клуб из Турина переиграл Сассуоло (1:3). Одним из героев матча стал голкипер Джанлуиджи Буффон, который потянул пенальти. В 36 туре команда Антонио Конте тоже уверенно одолела Рому (3:1). Ромелу Лукаку на последней минуте поставил точку во встрече.