Интер – Рома 3:1 Голы: Брозович, 11 Весино, 20 Лукаку, 90 - Мхитарян, 31 Болельщикам пришлось ждать гола ровно 11 минут. Дамиан прострелил с фланга точно под удар Брозович. Тот не стал раздумывать, а в одно касание пробил в противоход голкиперу – 1:0. Cтоит прочитатьЧелси проиграл Арсеналу после позорной ошибки Жоржинью: видео Уже через девять минут хозяева удвоили преимущество. Лукаку ворвался ближе к штрафной соперника, но замешкался с ударом на его границе. Нападающий не стал придумывать и отдал передачу на Весино, подключившийся к атаке. Полузащитник тоже без лишних колебаний пробил мимо голкипера –2:0. После середины первого тайма гостям удалось сократить преимущество соперника. Мхитарян получил передачу от Джеко и в упор расстрелял ворота Раду –2:1. Весино мог оформлять дубль после стеночки с партнером по команде. Но его мощный выстрел парировал голкипер. Также на пути удара Мхитаряна стал вратарь хозяев. На перерыв команды ушли именно при минимальном преимуществе Интера. Нереализованная активность Ромы На 56-й минуте Джеко решился на удар с розвору – крестовина спасла владения "нерадзурри". А уже в эпизоде после прострела от Карсдорпа ворота хозяев спас подкат Д'Амброзио. Дарбо замедлил у своих владений, отдал передачу прямо в ноги соперника. Однако удар Пинамонти был выше ворот. Уже на последней минуте основного времени матча Интера удалось выбежать в стремительную контратаку. Хакими удалось протащить мяч к штрафной соперника, он подождал подключения Лукаку, который поставил точку во встрече –3:1. Интер переиграл Рому и еще сильнее укрепился на вершине таблицы. "Нерадзурри" еще до этого тура уже праздновали досрочное чемпионство в Серии А. Теперь в их активе 88 очков за 2 тура до конца сезона. Ближайший конкурент Аталанта уступает лидеру аж 13 пунктов. Рома с 58 набранными очками идет на 7 позиции. Интер –Рома видеообзор матча