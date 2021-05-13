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Уже через девять минут хозяева удвоили преимущество. Лукаку ворвался ближе к штрафной соперника, но замешкался с ударом на его границе. Нападающий не стал придумывать и отдал передачу на Весино, подключившийся к атаке. Полузащитник тоже без лишних колебаний пробил мимо голкипера – 2:0.

После середины первого тайма гостям удалось сократить преимущество соперника. Мхитарян получил передачу от Джеко и в упор расстрелял ворота Раду – 2:1.

Весино мог оформлять дубль после стеночки с партнером по команде. Но его мощный выстрел парировал голкипер. Также на пути удара Мхитаряна стал вратарь хозяев. На перерыв команды ушли именно при минимальном преимуществе Интера. Нереализованная активность Ромы