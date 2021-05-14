Ювентус – Інтер: де дивитись
Дивитися онлайн матч Ювентус – Інтер можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Можна обрати одну з трьох підписок, куди входять трансляції футбольних матчів – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
- Інтер вже без жодної мотивації вийде на матч проти Ювентуса. "Нерадзуррі" достроково оформили чемпіонство у Серії А. Ювентус продовжує нав'язувати боротьбу суперникам за срібні нагороди. Туринці мають у своєму активі 72 очки. Вони поступаються другій Аталанті лише 3 пунктами.
- У попередньому турі клуб з Турина переграв Сассуоло (1:3). Одним із героїв матчу став голкіпер Джанлуїджі Буффон, який потягнув пенальті.
- У 36 турі команда Антоніо Конте теж впевнено здолала Рому (3:1). Ромелу Лукаку на останній хвилині поставив крапку у зустрічі.