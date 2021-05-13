Сассуоло – Ювентус 1:3

Голы: Распадори, 59 – Рабио, 28, Роналду, 45, Дибала, 66

Нереализованный пенальти: Берарди, 16 (Сассуоло)

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Уже на 16-й минуте гости сами себе привезли проблемы. Бонуччи сфолил в собственной штрафной на Распадоре после ошибки Рабио – пенальти. 11-метровый удар взялся выполнять Берарди. Но его удар почти в центр ворот парировал Буффон.

На 28-й минуте Ювентус открыл счет на табло. В то время пока игроки Сассуоло сигнализировали арбитру о фоле. Рабио сместился ближе к границе штрафной соперника и бильярдным ударом размочил нули на табло – 0:1. Ему удалось реабилитироваться за привезенный пенальти.

Перед перерывом Роналду удвоил преимущество туринцев после ассиста Рабио. Криштиану классно обыграл опекуна в штрафной и пробил в неприкрытый угол ворот хозяев – 0:2.

После отдыха хозяева уменьшили преимущество. Распадори обыгрался с партнером по команде и в ближний угол пробил мимо вратаря – 1:2.

Недолго радовались хозяева. На 66 – й минуте Дибала элегантно перебросил голкипера после передачи Кулусевски – 1:3.

Ювентус обыграл Сассуоло 1:3. Победа позволила туринскому клубу вплотную приблизиться к Наполи, который идет на 5 позиции. Между ними лишь одно очко разницы. Сассуоло с 56 пунктами располагается на 8 месте.

Сассуоло – Ювентус видеообзор матча