Став чемпионом, Интер абсолютно лишен турнирной мотивации на матч с Ювентусом. При этом туринскому клубу важно побеждать миланцев.

Стоит внимания Ювентус могут исключить из Серии А

За 2 тура до завершения чемпионата подопечные Андре Пирло удерживают только 5 строчку, которая не дает право сыграть в Лиге чемпионов. Поэтому Ювентусу надо набирать максимум очков и надеяться на осечку конкурентов.

Ювентус – Интер: прогноз Favbet на матч Серии А

Несмотря на то, что Интер – чемпион Италии – именно туринцы фавориты игры. Победу Ювентуса в основное время поединка букмекеры оценили коэффициентом 2,16.

Очевидно, что Интер попытается насолить Ювентусу и помешать сыграть в Лиге чемпионов. Победу миланцев оценили коэффициентом 3,35. Если же в матче будет ничья – коэффициент 3,70.

Против Интера говорит статистика. Миланцы не выигрывают в Турине с 2012 года.

Довольно часто Ювентус побеждал Интер с разницей в один мяч. Если на этот раз туринцы снова одержат победу с разницей в один гол – коэффициент 4,10.

В первом круге команды расписали ничью 0:0. Коэффициент 10,50 на то, что результат первой игры повторится.

Предыдущую победу в Турине Интер одержал со счетом 3:1. Букмекеры предлагают коэффициент 8,10 на то, что подопечные Антонио Конте снова выиграют с такой разницей.

Поединок Ювентус – Интер начнется в 19:00.