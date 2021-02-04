Ювентус готовит новый контракт для Роналду
Нападающий Криштиану Роналду может остаться в Ювентусе. Португалец готов продлить контракт с клубом еще на 2 года.
Источник: Tuttosport
35-летний Криштиану Роналду вскоре поставит свою подпись под новым соглашением с Ювентусом. За туринский клуб выступает с июля 2018 года.
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Новый контракт для Роналду
Туринцы предлагают лидеру команды контракт до лета 2023 года. Руководство клуба хочет удержать португальца всеми силами, его действующее соглашение истекает в конце июня 2022 году.
Интересно, что игрока сватали в МЮ, где он снискал славу футболиста. Также Криштиану недавно имел разговор с президентом Реала Флорентино Пересом на базе Ювентуса. Кто стал инициатором этой встречи и о чем разговаривали стороны неизвестно.
2 февраля португалец принес победу клубу из Турина над Интером в первом матче 1/2 финала Кубка Италии – 1:2.
- Недавно лидер команды стал лучшим бомбардиром в истории футбола. В Суперкубке Италии форвард стал автором второго гола во владениях Наполи. Этот результативный выстрел стал для игрока сборной Португалии 760 - м в карьере и позволил установить абсолютный рекорд по количеству забитых мячей.
- Португальцу удалось превзойти показатель австрийского и чехословацкого футболиста начала прошлого века Йозефа Бицана по количеству взятий ворот – 759 голов.
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