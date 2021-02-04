Нападающий Криштиану Роналду может остаться в Ювентусе. Португалец готов продлить контракт с клубом еще на 2 года.

Источник: Tuttosport

35-летний Криштиану Роналду вскоре поставит свою подпись под новым соглашением с Ювентусом. За туринский клуб выступает с июля 2018 года.

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Новый контракт для Роналду

Туринцы предлагают лидеру команды контракт до лета 2023 года. Руководство клуба хочет удержать португальца всеми силами, его действующее соглашение истекает в конце июня 2022 году.

Интересно, что игрока сватали в МЮ, где он снискал славу футболиста. Также Криштиану недавно имел разговор с президентом Реала Флорентино Пересом на базе Ювентуса. Кто стал инициатором этой встречи и о чем разговаривали стороны неизвестно.

К слову. В этом сезоне Роналду провел в футболке "старой синьоры" 23 поединка во всех турнирах, в которых наколотил 22 гола и трижды отдавал голевые передачи на одноклубников.

2 февраля португалец принес победу клубу из Турина над Интером в первом матче 1/2 финала Кубка Италии – 1:2.