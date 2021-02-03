Ювентус благодаря двум голам Кришиану Роналду победил на выезде миланский Интер со счетом 2:1 в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Источник: 24 канал

Интер – Ювентус 1:2

Голы:Лаутаро, 9 – Роналду, 26, 35

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Поединок лучше начали хозяева. Уже на 9-й минуте Санчес зацепился за мяч, отдал на ход Барелли, тот прострелил вдоль ворот, и Лаутаро не ошибся – 1:0. Но такой счет продержался ровно 17 минут. В одной из атак Юве, Янг придержал у себя в штрафной Куадрадо, и Роналду с пенальти установил паритет – 1:1.

А уже на 35-й минуте гости вышли вперед. Бастони с Хандановичем просто подарили мяч Роналду и португальцу не составило труда попасть в пустые ворота.

Во втором тайме Интер заиграл чуть активнее. Особенно выделялся Санчес, у которого был реальный шанс сравнять счет, но препятствие в виде ноги Демирала отвело угрозу от ворот Юве. Впрочем, моменты были и у владений Хандановича. Словенец спас, когда потянул удар Бернардески.

Последние минуты больше напоминали битву, чем футбол. Было много фолов и судья не стеснялся показывать горчичники футболистам.

Ответный матч пройдет через неделю, 9 февраля.

Интер – Ювентус видеообзор