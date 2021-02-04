Ювентус готує новий контракт для Роналду
Нападник Кріштіану Роналду може залишитись в Ювентусі. Португалець готовий продовжити контракт з клубом ще на 2 роки.
Джерело: Tuttosport
35-річний Кріштіану Роналду незабаром поставить свій підпис під новою угодою з Ювентусом. За туринський клуб виступає з липня 2018 року.
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Новий контракт для Роналду
Туринці пропонують лідеру команди контракт до літа 2023 року. Керівництво клубу хоче втримати португальця всіма силами, його чинна угода впливає у кінці червня 2022 році.
Цікаво, що гравця сватали у МЮ, де він здобув славу футболіста. Також Кріштіану нещодавно мав розмову з президентом Реалу Флорентіно Пересом на базі Ювентуса. Хто став ініціатором цієї зустрічі та про що розмовляли сторони невідомо.
2 лютого португалець приніс перемогу клубу з Турина над Інтером у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії – 1:2.
- Нещодавно лідер команди став найкращим бомбардиром в історії футболу. У Суперкубку Італії форвард став автором другого голу у володіннях Наполі. Цей результативний постріл став для гравця збірної Португалії 760-м у кар'єрі та дозволив встановити абсолютний рекорд за кількістю забитих м'ячів.
- Португальцю вдалось перевершити показник австрійського і чехословацького футболіста початку минулого століття Йозефа Біцана за кількістю взяттів воріт – 759 голів.
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