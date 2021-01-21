Криштиану Роналду просто не остановить. Португалец отметился очередным голом, став лучшим бомбардиром в истории футбола.

В среду, 20 января, Ювентус встретился с Наполи в финале Суперкубка Италии, где сильнее оказались туринцы 2:0. Один из голов забил Криштиану Роналду, установивший новый рекорд в истории футбола, пишет 24 канал.

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Рекорд Роналду

Недавно в рамках Серии А в матче против Сассуоло нападающий повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах. Португальцу удалось сравнялся с австрийским и чехословацким футболистом начала прошлого века Йозефом Бицаном по количеству взятий ворот. До кубкового матча у обоих было по 759 голов за карьеру.

Во втором тайме против Наполи Роналду удалось установить уникальный показатель. На 64-й минуте мяч после подачи с углового срикошетил прямо в место, где находился португалец. Криштиану оказался вплотную к линии ворот голкипера и легко переиграл стража ворот. Этот гол открыл счет в финале Суперкубка – 1:0. Результативный выстрел стал для нападающего 760-м в карьере и позволил установить абсолютный рекорд по количеству забитых мячей.

Ювентус еще раз огорчал ворота неаполитанцев, но на этот раз забивал уже не Роналду. В добавленное арбитром к матчу время отличился Альваро Мората, установив окончательный счет встречи – 2:0 уверенная победа подопечных Андреа Пирло и очередной трофей в музее клуба.

Как Роналду установил рекорд в истории футбола смотрите видео