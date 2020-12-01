В среду, 2 декабря, Ювентус на домашнем стадионе сыграет с Динамо в Лиге чемпионов. Букмекеры оценили шансы соперников на победу в противостоянии.

Ювентус-Динамо: прогноз

В новом сезоне Ювентус нашел нового тренера, которым стал Пирло, живая легенда в Турине. Правда пока Турину не удается показывать свой лучший футбол из-за проблем с составом, ведь многие игроки отсутствуют из-за коронавируса и травм.

Да и эксперименты нового тренера не всегда проходят успешно. Пока туринцы в чемпионате отстают от первого места, находясь необычно низко в таблице. В Лиге чемпионов они уже гарантировали себе место в плей-офф, поэтому наверняка будут использовать ротацию. В прошлой игре чемпионата Ювентус расписал ничью с Беневенто 1:1.

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Очень хорошо начали этот сезон футболисты Динамо, лидируя в чемпионате. К тому же, впервые за 4 года Динамо сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, что является успехом для них. Игроки киевской команды провели много поединков в последнее время, накопив усталость. Еще и пандемия внесла кое-какие коррективы в обойму киевлян на предстоящие игры.

Психологическое состояние футболистов Динамо также оставляет желать лучшего, ведь киевляне провалились в Лиге чемпионов, уступив с крупным счетом Барселоне, потеряв шансы на плей-офф. В чемпионате Динамо в прошлой своей игре победила Ворсклу со счетом 2:0.

Ювентус – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают значительное предпочтение Ювентусу. Победа итальянского клуба оценена в 1,28. А на то, что Динамо все-таки сможет дать достойный бой "туринцам" на "Ювентус Стэдиум" – 13,25. На ничью в матче стоит коэффициент 5,95.

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Первыми счет на табло откроет гол в исполнении команды Андреа Пирло – 1,25. А то, что Динамо сможет первым порадовать результативным ударом в ворота соперников своих болельщиков – 4,8. Относительно последнего гола в матче, то здесь эксперты придерживаются такого же мнения.

Букмекеры считают, что гол в составе Динамо забьет Владислав Супряга – 5,5. А вот насчет того, кто первым отметится за Ювентус, то здесь безоговорочным фаворитом является Криштиану Роналду – коэффициент 1,6 на его победу в матче.

Специалисты считают, что итальянский клуб скорее всего победит в Турине со счетом 2:0. На то, что Ювентус будет праздновать такой успех стоит коэффициент 5,65. А вот победа киевлян с таким же счетом оценена аж в 83.