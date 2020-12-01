Киевское Динамо до сих пор без побед в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. В среду, 2 декабря, "бело-синие" попытаются в Турине открыть счет победам в 5-м туре против итальянского Ювентуса. Анонс поединка читайте далее в материале.

Ювентус – Динамо: анонс

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Италия, Турин, " Ювентус Стэдиум";

Когда: 2 декабря, в 22: 00;

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция);

Где смотреть: телеканал "Футбол 2".

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Предыдущие встречи

Это шестой матч в истории противостояния команд: из пяти предыдущих встреч Ювентус выиграл четыре, пишет 24 канал.

Последний раз до этого сезона киевляне и туринцы встречались в рамках первого группового этапа ЛЧ-2002/03. В Киеве итальянцы отпраздновали волевую победу с результатом 2:1, а дома разгромно победили – 5:0.

В итоге Ювентус с 13 очками занял первое место в группе, а Динамо набрало семь пунктов и финишировал третьим.

Юве выиграл у Динамо в четвертьфинале Лиги чемпионов-1997/98 – 1:1 дома и 4:1 в гостях. В Киеве хет-трик сделал Филиппо Индзаги.

В этом сезоне матч в Киеве завершился победой Ювентуса на классе со счетом 2:0.

Турнирное положение

После того, как в первом туре Динамо уступило дома Ювентусу, была ничья 2:2 с Ференцварошем в Будапеште, причем киевляне позволили сопернику отыграться с 0:2.

Затем команда Мирчи Луческу дважды потерпела поражение от Барселоны – 1:2 на "Камп Ноу" и 0:4 на "Олимпийском".

Динамо потеряло шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов и ведет борьбу за Лигу Европы с Ференцварошем.

В этой Лиге чемпионов Ювентус уступил со счетом 2:0 Барселоне, а затем дважды обыграл Ференцварош – 4:1 на выезде и 2:1 дома. Это позволило Ювентусу гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Кадровая ситуация

Динамо наконец оправилось от коронавируса. "Бело-синие" сдали ПЦР-тесты, которые не выявили больных в команде. С Ювентусом матч пропустят из-за травм Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Александр Тимчик, Никита Бурда.

Заявка Динамо

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш.

Форварды: Супряга, Родригес, Клейтон.

У Ювентуса под вопрос только участие двух защитников: Джорджо Кьеллини и Мериха Демирала.

Прогноз

Ювентус – абсолютный фаворит матча. В компании Marathonbet победу туринцев оценили коэффициентом 1,28. Зато победу подопечных Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 13,25. Ничья в поединке – 5,95.

Впрочем, каким бы Ювентус ни был фаворитом, следует обратить внимание, что команда Андреа Пирло проводит неудачный отрезок сезона. В чемпионате Италии Юве выиграл только 4 матча из девяти, а в предыдущем туре вырвал ничью у Ференцвароша на последних секундах.

Поэтому можно попробовать рискнуть и поставить на X2 – ничью или победу Динамо. Такой итог игры оценивается коэффициентом 4,15.