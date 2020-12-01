У середу, 2 грудня, Ювентус на домашньому стадіоні зіграє з Динамо у Лізі чемпіонів. Букмекери оцінили шанси суперників на перемогу у протистоянні.

Ювентус – Динамо: прогноз

З нового сезону Ювентус знайшов нового тренера, яким став Пірло, жива легенда в Турині. Правда поки Туріну не вдається показувати свій найкращий футбол через проблеми зі складом, адже багато відсутніх гравців через коронавірус і травми.

Та й експерименти нового тренера не завжди проходять успішно. Поки туринці в чемпіонаті відстають від першого місця, перебуваючи незвично низько в таблиці. У Лізі чемпіонів вони вже гарантували собі місце в плей-офф, тому напевно будуть використовуватися ротацію. У минулій грі чемпіонату Ювентус розписав нічию з Беневенто 1:1.

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Дуже добре почали цей сезон футболісти Динамо, лідируючи в чемпіонаті. До того ж, вперше за 4 роки Динамо зуміло пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, що є успіхом для них. Гравці київської команди провели багато поєдинків останнім часом, накопичивши втому. Ще й пандемія внесла якісь корективи в обойму киян на майбутні ігри.

Психологічний стан футболістів Динамо також залишає бажати кращого, адже кияни провалилися в Лізі чемпіонів, поступившись з великим рахунком Барселоні, втративши шанси на плей-офф. У чемпіонаті Динамо в минулій своїй грі перемогла Ворсклу з рахунком 2:0.

Ювентус – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet віддають значну перевагу Ювентусу. Звитяга італійського клубу оцінена у 1,28. А на те, що Динамо таки зможе дати гідний бій "туринцям" на "Ювентус Стедіум" – 13,25. На нічию у матчі стоїть коефіцієнт 5,95.

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Першими рахунок на табло відкриє гол у виконанні команди Андреа Пірло – 1,25. А те, що Динамо зможе першим потішити результативним ударом у ворота суперників своїх вболівальників – 4,8. Щодо останнього голу у матчі, то тут експерти дотримуються такої ж думки.

Букмекери вважають, що гол у складі Динамо заб'є Владислав Супряга – 5,5. А от щодо того, хто першим відзначиться за Ювентус, то тут беззаперечним фаворитом є Кріштіану Роналду – коефіцієнт 1,6 на його звитягу у матчі.

Спеціалісти вважають, що італійський клуб швидше за все переможе у Турині з рахунком 2:0. На те, що Ювентус святкуватиме такий успіх стоїть коефіцієнт 5,65. А от звитяга киян із таким же рахунком оцінена аж у 83.