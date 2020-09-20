Український легіонер "Аталанти" Руслан Маліновський взяв участь у контрольному матчі проти команди "Комо". Українець долучився до розгрому суперника.

"Аталанта" продовжує активну підготовку до старту нового сезону у Серії А. Команда Маліновського провела черговий спаринг проти клубу "Комо", яку впевнено перемогла 5:1, пише 24 канал.

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Клуб "Комо" виступає у третій за силою лізі Італії. Українець записав своє прізвище на табло за рахунку 2:0. Маліновський замкнув чудову передачу з флангу та не обробляючи м'яч пробив зльоту. Голкіпер зіграв не надто впевнено і дав м'ячу залетіти у ворота.

Дублями за "Аталанту" також відзначились Муріель та Толой. Футболісти "Комо" спромоглись лише одного разу засмутити голкіпера суперника.

Свій стартовий поєдинок у сезоні-2020/21 італійської Серії А "Аталанта" зіграє вже 26 вересня на виїзді проти "Торіно".

Усього Маліновський провів за "Аталанту" в Серії А 34 матчі.

На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновськи й один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.

й один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту. Також Маліновський увійшов в число найкорисніших гравців минулого чемпіонату Італії в своєму амплуа за оцінками компанії InStat.

Аталанта – Комо відеоогляд товариського матчу