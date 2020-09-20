Украинский полузащитник "Торпедо-БеЛАЗ" Юрий Габовда забил свой первый гол в новой команде. Украинец посвятил гол отцу, у которого 10 месяцев назад перестало биться сердце.

19 сентября "Топедо-БеЛАЗ" сыграло на выезде против "Городеи" в рамках 24 тура чемпионата Беларуси. Габовда недавно перешел в белорусскую команду из венгерского "Дебрецена" и уже в своем четвертом матче за новый клуб забил дебютный гол, который посвятил отцу, пишет 24 канал.

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Трогательный поступок украинца

Юрий Габовда отличился уже на 10-й минуте и открыл счет голов в чемпионате Беларуси. Бывший игрок львовских "Карпат" откликнулся на прострел с фланга в штрафную, где оказался самым ловким и поразил девятку ворот соперника – 0:1.

31-летний Габовда особенно отпраздновал гол. Он поднял игровую футболку, а под ней на майке было нарисовано сердце и надпись: "Папа".

В первом тайме гости еще один раз отмечались в воротах соперника, еще один мяч забили уже в конце поединка. Футболисты "Городеи" смогли ответить лишь одним результативным ударом – 1:3.

После матча украинский полузащитник выложил видео у себя в соцсетях с подписью: "Папа, сегодня ровно 10 месяцев без тебя. Я сделал это, папа, я знаю, что ты все видишь и сегодня ты самый счастливый папа в мире. Я люблю тебя, папа. Ты навсегда в моем сердце".

После победы 3:1 над "Городеей" его команда набрала после 41 очко и вышла на чистое четвертое место в таблице.

Помимо Габовды за белорусский клуб с недавних пор выступает еще один украинец – защитник Алан Аусси. Он во встрече против "Городеи" вышел на замену на последних минутах встречи. Для 19-летнего воспитанника киевского "Динамо" эти несколько минут стали первыми в футболке "Торпедо-БеЛАЗ". Правда, игрок выступает в Беларуси на правах аренды. До этого он играл в аренде за чешский "Слован".

Добавим, что Юрий Габовда является воспитанником львовских "Карпат", где не сумел закрепиться в главной команде. Также игрок выступал за "Кривбасс" и "Таврию". В 2016 году сменил украинский чемпионат и перешел в минское "Динамо", где сыграл один сезон. В 2017 году подписал контракт с львовским "Рухом", но уже через несколько месяцев не стал продлевать контракт и покинул клуб. Последней командой Габовды стал венгерский "Дебрецен".

Результативный удар Юрия Габовды смотрите видео