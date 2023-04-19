Президент Федерации биатлона Иван Крулько выполнил свое обещание и оставил в должности главного тренера мужской сборной Юрая Санитру. Однако 62-летний словак получил дополнительную нагрузку. Теперь он будет отвечать за весь цикл подготовки биатлонистов – от юниоров до взрослых спортсменов.

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Получил полное доверие президента

Все тренеры мужских сборных Украины будут работать по единственной методике, которую будет курировать Санитра. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

Санитра – ответственный не только за команду "А" мужскую, но и за команду "Б" и юниоров. Все работают под его руководством и по его плану. И все тренеры понимают, что они не автономны, есть главный тренер, задачи которого должны выполнять и так должен проходить тренировочный процесс. Те, кто у нас юниоры, они должны понимать свою перспективу, а главный тренер - видеть их через тренеров, общаясь об их кондициях, возможностях и привлекать в главную команду,

– отметил Крулько.

Главный тренер сборной получил полный картбланш на весь олимпийский цикл, то есть до конца сезона 2025/26.

Мы считаем, что Юрай Санитра действительно дал толчок для плеяды молодых спортсменов. Они под его руководством растут, растут, показывают результаты. Договорились с Санитрой, что он работает в этот олимпийский цикл – после Олимпиады-2026 сделаем анализ и будем принимать решения. Но я точно могу сказать, что до Олимпиады, если ничего не произойдет чрезвычайного, Юрай Санитра будет работать с мужской командой,

– заявил Крулько.

Старшим тренером мужской команды "Б" в следующем сезоне будет Александр Кравченко, возглавлявший женскую биатлонную сборную.

Отметим, что Юрай Санитра работает с мужской сборной Украины (команда "А") с 2016 года. В сезоне 2020/21 словак также тренировал женскую сборную Украины.

Ранее мы сообщали, что старшим тренером женской сборной Украины стал Николай Зоц. В следующем сезоне тренерский штаб рассчитывает на 12 биатлонисток.