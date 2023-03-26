В новом биатлонном сезоне женскую сборную Украины будет готовить к выступлениям новый тренерский штаб. Об этом сообщил президент федерации биатлона Иван Крулько.

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В женской команде планируется омоложение

Нынешний наставник женской сборной Александр Кравченко покинет свой пост. Имя его преемника станет известно в апреле. Скорее всего, это будет украинский специалист.

Что касается женской команды, то у нас будет новый тренерский штаб. Но по фамилиям мы объявим после заседания тренерского совета и президиума Федерации биатлона Украины, который должен эти решения утвердить. Будет некорректно объявлять до этого, но в женской команде планируется по составу омоложения и по тренерам будут перемены. Это будут отечественные специалисты. Президиум ФБУ должен состояться в первой половине апреля,

– рассказал Крулько.

Относительно мужской сборной, то ее продолжит тренировать словак Юрай Санитра.

Если мы говорим о мужской сборной, то Юрай Санитра продолжит работу. Мы ему доверяем в той методике, которую он проводит. Многие молодые спортсмены явно выросли – это важно,

– рассказал Крулько.

Отметим, что Александр Кравченко возглавил сборную Украины в марте 2022 года. Его предшественник Урош Велепец покинул этот пост и вошел в тренерский штаб мужской команды Германии. Среди вероятных преемников Кравченко называют экс-тренера сборных Украины Надежду Белову.