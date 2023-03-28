Президент IBU Олле Далин прокомментировал безумные заявления о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов в международные соревнования. Глава Международного союза биатлонистов заявил, что в биатлоне не будет нежелательных представителей враждебных стран.

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Долин: Все зависит от того, как изменится ситуация здесь с войной

Далин полностью стоит на стороне Украины в войне против России и выражает полную солидарность нашему народу, ежедневно безжалостно страдающему от российской агрессии.

Все зависит от того, как изменится ситуация с войной. Есть решение конгресса соблюдать отстранение, пока ситуация не изменится. Вопрос о возвращении мы даже не рассматриваем сейчас. Сейчас с ними есть неофициальные контакты. Это естественно, что они хотят вернуться,

– заявил Далин.

К слову. Олле Далин был избран президентом IBU в сентябре 2018 года. До этого шведский специалист с 2014-го был вице-президентом Международного союза биатлона. Также имеет опыт работы в руководящих должностях в Федерации биатлона Швеции.

Президент IBU недавно посетил прошедший в Буковеле чемпионат Украины по биатлону. Далин заявлял, что для него в честь приехать в Украину и посетить местный чемпионат.

Также глава IBU отметил, что в будущем у Буковеля есть все шансы, чтобы принять международные соревнования.