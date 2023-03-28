Президент IBU Олле Далин прокомментировал безумные заявления о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов в международные соревнования. Глава Международного союза биатлонистов заявил, что в биатлоне не будет нежелательных представителей враждебных стран.
Достойно внимания Если ребята воюют, это не значит, что мы должны сидеть и отдавать медали россиянам – Верняев
Долин: Все зависит от того, как изменится ситуация здесь с войной
Далин полностью стоит на стороне Украины в войне против России и выражает полную солидарность нашему народу, ежедневно безжалостно страдающему от российской агрессии.
Все зависит от того, как изменится ситуация с войной. Есть решение конгресса соблюдать отстранение, пока ситуация не изменится. Вопрос о возвращении мы даже не рассматриваем сейчас. Сейчас с ними есть неофициальные контакты. Это естественно, что они хотят вернуться,
– заявил Далин.
Президент IBU недавно посетил прошедший в Буковеле чемпионат Украины по биатлону. Далин заявлял, что для него в честь приехать в Украину и посетить местный чемпионат.
Также глава IBU отметил, что в будущем у Буковеля есть все шансы, чтобы принять международные соревнования.