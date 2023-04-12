Старшим тренером женской сборной Украины стал Николай Зоц. Ему будут помогать Игорь Ященко, Олег Меркушин, Алексей Петренко и Сергей Зоц.

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