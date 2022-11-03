Рух и Шахтер – среди лучших в Европе: все участники 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Сразу две украинские команды вышли в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Уже на следующей неделе Шахтер и Рух узнают своих соперников в плей-офф раунде.

Львовский Рух триумфально завершил осеннюю часть выступлений в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Виталия Пономарева деклассировали турецкий Галатасарай с общим счетом 6:2 .

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Юноши донецкого Шахтера финишировали на втором месте в группе F, гарантировав выход в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

На стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА сойдутся победители плей-офф пути чемпионов и команды, занявшие вторые места в групповом раунде.

Победители пути чемпионов:

АЗ (Нидерланды)

Генк (Бельгия)

Хайдук Сплит (Хорватия)

Хиберниан (Шотландия)

MTK (Венгрия)

Панатинаикос (Греция)

Рух (Украина)

Янг Бойз (Швейцария)

Команды, занявшие вторые места в групповом этапе:

Аякс (Нидерланды)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Интер (Италия)

Ювентус (Италия)

Порту (Португалия)

РБ Зальцбург (Австрия)

Шахтер (Украина)

Напомним, что украинские команды не смогут сыграть между собой на этой стадии.

Что дальше?

Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 8 ноября. Матчи – 7-8 февраля следующего года.

Победители 1/16 финала выйдут в 1/8, где сразятся с триумфаторами группового раунда:

Милан (Италия)

Атлетико (Испания)

Барселона (Испания)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания)

Спортинг (Португалия)

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