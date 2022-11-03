Рух и Шахтер – среди лучших в Европе: все участники 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Сразу две украинские команды вышли в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Уже на следующей неделе Шахтер и Рух узнают своих соперников в плей-офф раунде.
Львовский Рух триумфально завершил осеннюю часть выступлений в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Виталия Пономарева деклассировали турецкий Галатасарай с общим счетом 6:2 .
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Юноши донецкого Шахтера финишировали на втором месте в группе F, гарантировав выход в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.
На стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА сойдутся победители плей-офф пути чемпионов и команды, занявшие вторые места в групповом раунде.
Победители пути чемпионов:
- АЗ (Нидерланды)
- Генк (Бельгия)
- Хайдук Сплит (Хорватия)
- Хиберниан (Шотландия)
- MTK (Венгрия)
- Панатинаикос (Греция)
- Рух (Украина)
- Янг Бойз (Швейцария)
Команды, занявшие вторые места в групповом этапе:
- Аякс (Нидерланды)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Айнтрахт Франкфурт (Германия)
- Интер (Италия)
- Ювентус (Италия)
- Порту (Португалия)
- РБ Зальцбург (Австрия)
- Шахтер (Украина)
Напомним, что украинские команды не смогут сыграть между собой на этой стадии.Важно! Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 8 ноября. Матчи – 7-8 февраля следующего года.
Что дальше?
Победители 1/16 финала выйдут в 1/8, где сразятся с триумфаторами группового раунда:
- Милан (Италия)
- Атлетико (Испания)
- Барселона (Испания)
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- ПСЖ (Франция)
- Реал Мадрид (Испания)
- Спортинг (Португалия)
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