Чемпион турнира УПЛ U-19 в прошлом сезоне Рух продолжает успешно идти по сетке Юношеской Лиги УЕФА. Львовская команда справилась в первом раунде с польским Заглембе (0:0, 1:0).

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А в последнем этапе квалификации Рух без проблем преодолело Галатасарай. Неделю назад подопечные Виталия Пономарева выиграли у Турции со счетом 3:1.

На выходных львовяне отдыхали и перенесли даже игру взрослых команд с Ингульцом ради подготовки ко второй дуэли с Галатасараем, пишет 24 канал. Судя по всему, это принесло свои плоды.

В ответном матче Рух выглядел не менее убедительно. Первый мяч на 11 минуте забил Федор из паса Столярчука. К слову, полтора тайма гости играли в меньшинстве из-за удаления Йылмаза в середине первой половины.

После перерыва номинальные хозяева (украинцы принимали соперника в польском городке Сталева Воля) закрепили преимущество. Сначала Роман не реализовал пенальти, а уже на 76-й минуте Федор оформил дубль.

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Более того, гол Боцкива за две минуты позволил довести счет до разгромного, однако гол Аксака с пенальти в компенсированное время установил идентичный счет до матча недельной давности. Таким образом, Рух преодолел квалификацию и вышел к стадии плей-офф.

Там львовяне сойдутся с одним из вице-чемпионов группового раунда Юношеской Лиги УЕФА. Одним из них будет донецкий Шахтер, однако представители одной страны будут разведены по разным парам. Потенциальными соперниками Руха являются:

Аякс

Порту

Интер

Айнтрахт

Зальцбург

Копенгаген или Боруссия Дортмунд

или ПСЖ или Ювентус

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 8 ноября, а матчи – 7-8 февраля следующего года. Победители пар выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут триумфаторы групп Юношеской Лиги: