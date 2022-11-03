В Лиге чемпионов 2022-2023 подошел к завершению групповой этап. В среду было отыграно восемь матчей, что помогло определить последние две команды для 1/8 финала, пишет 24 канал.
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ГРУППА F
Шахтер – Лейпциг 0:4
Голы: Нкунку, 10, Андре Силва, 50, Собослаи, 62, Бондарь, 68 (автогол)
Реал – Селтик 5:1
Голы: Модрич, 6 (пен.), Родриго, 21 (пен.), Асенсио, 51, Винисиус, 61, Вальверде, 71 – Жота, 84.
Одной из них мог стать Шахтер, если бы преодолел Лейпциг в Варшаве. Впрочем, немцы оказались на голову сильнее украинцев, забив четыре "сухих" мяча в ворота Трубина. Таким образом, "быки" вслед за Реалом выходят в плей-офф.
Видеообзор матча Шахтер – Лейпциг:
Видеообзор матча Реал – Селтик:
Турнирное положение группы F:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|4
|1
|1
|15:6
|13
|2
|Лейпциг
|4
|0
|2
|13:9
|12
|3
|Шахтер
|1
|3
|2
|8:10
|6
|4
|Селтик
|0
|2
|2
|4:15
|2
ГРУППА Е
Милан – Зальцбург 4:0
Голы: Жиру, 14, Крунич, 46, Жира, 57, Мессиас, 90+1.
Челси – Динамо Загреб 2:1
Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 – Петкович, 7.
Последняя интрига дня заключалась в матче Милан – Зальцбург. Итальянцы опережали другую команду Ред Булл всего на один балл. Поэтому победа австрийцев выводила в плей-офф именно их.
Впрочем, как и в игре Шахтера, фаворит быстро взялся за дело и уже к началу второго тайма снял все вопросы по поводу обладателя путевки. Счет был открыт на 14-й минуте, когда Жиру замкнул подачу Тонали с углового.
После перерыва "россонери" забили еще трижды, а героем всех эпизодов снова стал Жиру. Сначала форвард сбросил мяч на Крунича, пробившего кипера соперника.
А уже через 11 минут сам француз первым сориентировался на добивании в чужой штрафной и оформил дубль. Добил соперника Оливье в компенсированное время, отдав ассиста на Мессиаса.
Видеообзор матча Милан – Зальцбург:
Таким образом, Милан занимает второе место в квартете, уступая только Челси. Лондонцы смогли преодолеть Динамо Загреб в матче, который для них ничего не решал. А вот хорватам поражение помешало оказаться в Лиге Европы, туда отправится Зальцбург.
Видеообзор матча Челси – Динамо Загреб:
Турнирное положение группы Е:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Челси
|4
|1
|1
|10:4
|13
|2
|Милан
|3
|1
|2
|12:7
|10
|3
|Зальцбург
|1
|3
|2
|5:9
|6
|4
|Динамо Загреб
|1
|1
|4
|4:11
|4
ГРУППА G
Манчестер Сити – Севилья 3:1
Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез, 83 – Мир, 31.
Копенгаген – Боруссия Дортмунд 1:1
Голы: Гаральдссон, 41 – Торган Азар, 23.
В группе G все места были расписаны еще в прошедшем туре. Забронировавший себе первое место МанСити выставил на игру с Севильей второй состав и все равно получил комфортное преимущество над испанцами.
Видеообзор матча Манчестер Сити – Севилья:
Нервийцы отправятся в Лигу Европы, которую они уже шесть раз выигрывали в своей истории (вместе с Кубком УЕФА). В свою очередь Боруссия забронировала за собой вторую строчку и позволила себе подарить очки последнему Копенгагену. Причем датчане забили первый гол в этой ЛЧ только в последнем туре.
Видеообзор матча Копенгаген – Боруссия Дортмунд:
Турнирное положение группы G:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|4
|0
|2
|14:2
|12
|2
|Боруссия Дортмунд
|2
|3
|1
|10:5
|9
|3
|Севилья
|1
|2
|3
|6:12
|5
|4
|Копенгаген
|0
|3
|3
|1:12
|3
ГРУППА Н
Ювентус – ПСЖ 1:2
Голы: Бонуччи, 39 – Мбаппе, 13, Мендес, 69.
Маккаби Хайфа – Бенфика 1:6
Голы: Шери, 26 (пен.) – Рамуш, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Рафа Силва, 73, Араухо, 88, Жоау Мариу, 90+2.
Небольшая интрига присутствовала в последнем квартете. ПСЖ и Бенфика уже вышли в плей-офф и должны были в заочной битве выяснить, кто займет первое место. В то же время Ювентус и Маккаби Хайфа имели равное количество очков и претендовали на выход в ЛЕ.
Основное внимание было приковано к Турину, где "старая синьора" сражалась с французами. Юве и ПСЖ имели преимущества над своими заочными соперниками по разности мячей. Впрочем, здесь фанатов ждала сенсация.
Ювентус и Маккаби проиграли свои матчи. В Италии все решил гений Мбаппе, записавший на свой счет гол и ассист. А в Израиле Бенфика разгромила местного чемпиона. В этом случае португальцы смогли решить сложную задачу.
Видеообзор матча Ювентус – ПСЖ:
Для выхода на первую ступеньку им нужно было громить Маккаби с разницей в пять мячей. Это они и сделали (6:1) и полностью сравнялись с ПСЖ. Напомним, что по личным встречам у них паритет (дважды по 1:1). А теперь еще и разница мячей стала ровной (по 16:7).
Видеообзор матча Маккаби – Бенфика:
Следующим пунктом, согласно регламенту УЕФА, является количество выездных голов. Именно этот разгром помог Бенфике опередить ПСЖ (9 против 6 голов на выезде во всех матчах группы) и выиграть группу. А Ювентус отправится покорять Лигу Европы.
Турнирное положение группы Н:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бенфика
|4
|2
|0
|16:7
|14
|2
|ПСЖ
|4
|2
|0
|16:7
|14
|3
|Ювентус
|1
|0
|5
|9:13
|3
|4
|Маккаби Хайфа
|1
|0
|5
|7:21
|3