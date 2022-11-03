В Лиге чемпионов 2022-2023 подошел к завершению групповой этап. В среду было отыграно восемь матчей, что помогло определить последние две команды для 1/8 финала, пишет 24 канал.

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ГРУППА F

Шахтер – Лейпциг 0:4

Голы: Нкунку, 10, Андре Силва, 50, Собослаи, 62, Бондарь, 68 (автогол)

Реал – Селтик 5:1

Голы: Модрич, 6 (пен.), Родриго, 21 (пен.), Асенсио, 51, Винисиус, 61, Вальверде, 71 – Жота, 84.

Одной из них мог стать Шахтер, если бы преодолел Лейпциг в Варшаве. Впрочем, немцы оказались на голову сильнее украинцев, забив четыре "сухих" мяча в ворота Трубина. Таким образом, "быки" вслед за Реалом выходят в плей-офф.

Видеообзор матча Шахтер – Лейпциг:

Видеообзор матча Реал – Селтик:

Турнирное положение группы F:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 4 1 1 15:6 13 2 Лейпциг 4 0 2 13:9 12 3 Шахтер 1 3 2 8:10 6 4 Селтик 0 2 2 4:15 2

ГРУППА Е

Милан – Зальцбург 4:0

Голы: Жиру, 14, Крунич, 46, Жира, 57, Мессиас, 90+1.

Челси – Динамо Загреб 2:1

Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 – Петкович, 7.

Последняя интрига дня заключалась в матче Милан – Зальцбург. Итальянцы опережали другую команду Ред Булл всего на один балл. Поэтому победа австрийцев выводила в плей-офф именно их.

Впрочем, как и в игре Шахтера, фаворит быстро взялся за дело и уже к началу второго тайма снял все вопросы по поводу обладателя путевки. Счет был открыт на 14-й минуте, когда Жиру замкнул подачу Тонали с углового.

После перерыва "россонери" забили еще трижды, а героем всех эпизодов снова стал Жиру. Сначала форвард сбросил мяч на Крунича, пробившего кипера соперника.

А уже через 11 минут сам француз первым сориентировался на добивании в чужой штрафной и оформил дубль. Добил соперника Оливье в компенсированное время, отдав ассиста на Мессиаса.

Видеообзор матча Милан – Зальцбург:

Таким образом, Милан занимает второе место в квартете, уступая только Челси. Лондонцы смогли преодолеть Динамо Загреб в матче, который для них ничего не решал. А вот хорватам поражение помешало оказаться в Лиге Европы, туда отправится Зальцбург.

Видеообзор матча Челси – Динамо Загреб:

Турнирное положение группы Е:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Челси 4 1 1 10:4 13 2 Милан 3 1 2 12:7 10 3 Зальцбург 1 3 2 5:9 6 4 Динамо Загреб 1 1 4 4:11 4

ГРУППА G

Манчестер Сити – Севилья 3:1

Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез, 83 – Мир, 31.

Копенгаген – Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: Гаральдссон, 41 – Торган Азар, 23.

В группе G все места были расписаны еще в прошедшем туре. Забронировавший себе первое место МанСити выставил на игру с Севильей второй состав и все равно получил комфортное преимущество над испанцами.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Севилья:

Нервийцы отправятся в Лигу Европы, которую они уже шесть раз выигрывали в своей истории (вместе с Кубком УЕФА). В свою очередь Боруссия забронировала за собой вторую строчку и позволила себе подарить очки последнему Копенгагену. Причем датчане забили первый гол в этой ЛЧ только в последнем туре.

Видеообзор матча Копенгаген – Боруссия Дортмунд:

Турнирное положение группы G:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 4 0 2 14:2 12 2 Боруссия Дортмунд 2 3 1 10:5 9 3 Севилья 1 2 3 6:12 5 4 Копенгаген 0 3 3 1:12 3

ГРУППА Н

Ювентус – ПСЖ 1:2

Голы: Бонуччи, 39 – Мбаппе, 13, Мендес, 69.

Маккаби Хайфа – Бенфика 1:6

Голы: Шери, 26 (пен.) – Рамуш, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Рафа Силва, 73, Араухо, 88, Жоау Мариу, 90+2.

Небольшая интрига присутствовала в последнем квартете. ПСЖ и Бенфика уже вышли в плей-офф и должны были в заочной битве выяснить, кто займет первое место. В то же время Ювентус и Маккаби Хайфа имели равное количество очков и претендовали на выход в ЛЕ.

Основное внимание было приковано к Турину, где "старая синьора" сражалась с французами. Юве и ПСЖ имели преимущества над своими заочными соперниками по разности мячей. Впрочем, здесь фанатов ждала сенсация.

Ювентус и Маккаби проиграли свои матчи. В Италии все решил гений Мбаппе, записавший на свой счет гол и ассист. А в Израиле Бенфика разгромила местного чемпиона. В этом случае португальцы смогли решить сложную задачу.

Видеообзор матча Ювентус – ПСЖ:

Для выхода на первую ступеньку им нужно было громить Маккаби с разницей в пять мячей. Это они и сделали (6:1) и полностью сравнялись с ПСЖ. Напомним, что по личным встречам у них паритет (дважды по 1:1). А теперь еще и разница мячей стала ровной (по 16:7).

Видеообзор матча Маккаби – Бенфика:

Следующим пунктом, согласно регламенту УЕФА, является количество выездных голов. Именно этот разгром помог Бенфике опередить ПСЖ (9 против 6 голов на выезде во всех матчах группы) и выиграть группу. А Ювентус отправится покорять Лигу Европы.

Турнирное положение группы Н: