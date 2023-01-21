Снова во всем виноват: немецкий футболист корит себя в бедах Баварии и сборной Германии

Йозуа Киммих выбивает себе клеймо козла отпущения. Немецкий футболист испытывает вину в неудачах команд, за которые он выступает.

Мюнхенская Бавария потеряла победу против РБ Лейпцига (1:1). Йозуа Киммих считает, что именно он является виновником негативного результата "пивоваров".

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Киммих загоняет себя в эмоциональную яму или же просто критически относится к самому себе.

В общем, игра была равной. В первом тайме у нас было мало моментов, но мы мало что позволяли сопернику и заслуженно повели в счете. И мы бы победили, если бы не моя ошибка. Бавария не лучше владела мячом, действовала немного сумбурно. Теперь мы должны попытаться начать новую победную серию, – рассказал Киммих.

Раньше немецкий полузащитник корил себя за вылет сборной Германии из чемпионата мира, хотя вся Бундестим выглядела не лучше всего на мундиале. Киммих рассказывал, что с его приходом в национальную команду сборная Германии не может добиться высот.

Киммих в Бундестиме на крупных турнирах