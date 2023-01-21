РБ Лейпциг – Бавария 1:1

Голы: Хальстенберг, 52 – Чупо-Мотинг, 37

Уже в первой 10 минуте гости могли открыть счет. Мяч после удара Гнабри всколыхнул стойку ворот Лейпцига. 24 канал.

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На 37-й минуте Бавария все-таки забила. Чупо-мотинг замкнул передачу на дальнюю стойку от Гнабри. Нападающий мюнхенского клуба фактически занес мяч в сетку владений Бласвиха. Вот так счет стал 0:1.

Хотя мюнхенцы могли лидировать в счете несколько раньше. Судья после просмотра VAR упразднил гол от Горецки.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете гостей из Мюнхена 0:1.

Правда, на старте второго тайма Лейпциг уравнял цифры на табло домашнего стадиона 1:1. Неуверенная игра в защите закончилась точным ударом в упор от Хальстенберга.

Лаймер наносил удар по воротам новичка Баварии Зоммера – над перекладиной.

Бавария ответила выстрелом от Мюллера – мяч разминулся со штангой.

Лейпциг и Бавария разошлись миром 1:1.

Даже ничья не помешала Баварии сойти с вершины – 35 очков после 16 туров.

Лейпциг с 29 баллами замыкает тройку лидеров Бундеслиги. Между ними расположился Фрайбург – 30 пунктов.

РБ Лейпциг – Бавария: видеообзор матча