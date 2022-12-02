Не смотря на победу Германии над Коста-Рикой (4:2) в третьем туре чемпионата мира, "Бундестим" не удалось выйти в плей-офф турнира. Перед этим немцы уступили сборной Японии (2:1) и сыграли вничью с испанцами (1:1).

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Несостоятельство футболиста

Йозуа Киммих корит себя за позорное выступление команды. Считает, что он может стать символом неудач сборной Германии:

"Боюсь, наш вылет будет ассоциироваться с моим именем. Я пришел в сборную в 2016 году. Ранее Германия много лет подряд на больших турнирах была по меньшей мере в полуфинале. А теперь мы дважды подряд вылетели на чемпионате мира уже на групповой стадии. В прошлом году выбыли на Евро в 1/8 финала. Это совсем не то, чего бы хотелось. Это самый плохой день в моей карьере. Мои игра и результаты – это тоже несостоятельность. Опасаюсь, что после такого могу провалиться в психологическую яму”, – рассказывает разочарованный футболист.

Последнее достижение сборной Германии датируется 2014 годом. Тогда "Бундестим" удалось выиграть мундиаль в Бразилии. После этого их результаты постепенно ухудшались: