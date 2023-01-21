Мюнхенская Бавария потеряла победу против РБ Лейпцига (1:1). Йозуа Киммих считает, что именно он является виновником негативного результата "пивоваров".
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Киммих загоняет себя в эмоциональную яму или же просто критически относится к самому себе.
В общем, игра была равной. В первом тайме у нас было мало моментов, но мы мало что позволяли сопернику и заслуженно повели в счете. И мы бы победили, если бы не моя ошибка. Бавария не лучше владела мячом, действовала немного сумбурно. Теперь мы должны попытаться начать новую победную серию, – рассказал Киммих.
Раньше немецкий полузащитник корил себя за вылет сборной Германии из чемпионата мира, хотя вся Бундестим выглядела не лучше всего на мундиале. Киммих рассказывал, что с его приходом в национальную команду сборная Германии не может добиться высот.
Киммих в Бундестиме на крупных турнирах
- Евро-2016 – полуфинал (дебютный турнир Киммиха за Германию)
- Чемпионат мира-2018 – невыход из группы
- Евро-2020 – 1/8 финала
- Чемпионант мира-2022 – невыход из группы