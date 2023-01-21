Мюнхенська Баварія втратила перемогу проти РБ Лейпцига (1:1). Йозуа Кімміх вважає, що саме він є винуватцем негативного результату "пивоварів".

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Кімміх заганяє себе у емоційну яму, або ж просто критично ставиться до самого себе.

Загалом гра була рівною. У першому таймі ми мали мало моментів, але ми мало що дозволяли супернику і заслужено повели в рахунку. І ми б перемогли, якби не моя помилка. Баварія не найкраще володіла м'ячем, діяла трохи сумбурно. Тепер ми маємо спробувати розпочати нову переможну серію, – розповів Кімміх.

Раніше німецький півзахисник картав себе за виліт збірної Німеччини з чемпіонату світу, хоча вся Бундестім виглядала не найкраще на мундіалі. Кімміх розповідав, що з його приходом до національної команди збірна Німеччини не може добитись висот.

Кімміх у Бундестім на великих турнірах