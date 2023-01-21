29-летний атакующий полузащитник обратился к фанатам Марселя из-за своего аккаунта в твиттере. Малиновский оригинальной публикацией решил поздравить болельщиков из победой "провансальцев" в 1/16 финала Кубка Франции (1:0). Победный гол во встрече забил Матте Гендузи.

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Хорошее начало карьеры в Марселе

Руслан выложил фрагмент видео из фильма "Такси". Похоже, что украинский легионер сравнил успешный и скорый путь Марселя в Кубке со скоростью культового такси в ленте.

Интересно и то, что события как раз снимались во французском городе Марсель, где играет одноименный клуб.

До встречи в 1/8,

– подписал Малиновский.

Прессслужба французского клуба отреагировала на такое приветствие украинца. Марсель ответил на публикацию футболиста GIF-ю с самим Русланом, который показывает всем сердечко сложенное из пальцев.

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Напомним, что Малиновский арендован Марселем у Аталанты до конца сезона-2022/2023. Однако в арендном соглашении есть обязательная опция выкупа футболиста. Ожидается, что клуб из Бергамо получит за украинца 10 миллионов евро.

После перехода во Францию Руслан уже успел провести 3 матча за Марсель. В поединке против Ренна украинец был близок, чтобы забить дебютный гол за новую команду. Но стойка взяла на себя мощную пушку Малиновского со штрафного.