Хацкевич: Де Дзерби тоже кричал, что готов бесплатно работать

Руководство Днепра-1 осталось недовольным таким поступком хорватского наставника, покинувшего команду ради лидера УПЛ. Также такое решение Йовичевича возглавить "горняков" не понравилось бывшему тренеру Динамо Александру Хацкевичу.

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По мнению 48-летнего специалиста, нынешний наставник донецкого клуба признавался в любви своим бывшим командам, но каждый раз долго не задерживался у них. Хацкевич уверен. что на такое решение перейти в Шахтер немалую роль сыграло присутствие в команде хорватского директора по футболу Дарио Срны.

Он клялся в любви к Карпатам, потом клялся в любви Днепра-1, а сейчас переходит в Шахтер. Я думаю, здесь больше повлияло его знакомство со Срной. Кандидатуру Йовичевича пролоббировал Дарио Срна? Придраться не к чему. Де Дзерби тоже кричал, что готов бесплатно работать. Каждый сам принимает решение,

– рассказал Хацкевич.

К слову. Йовичевич работал с Карпатами с июля 2014 года до конца 2015 года. Днепр-1 возглавлял с сентября 2020 года.

Бывший динамовец пока не прогнозирует, какими будут выступления дончан под руководством нового тренера. Ведь команда стала почти полностью украинской и с большим количеством молодежи, которые должны перекрыть утраченных легионеров.

Конечно, работать в клубе, который играет в группе Лиги чемпионов – не достижение Йовичевича, но посмотрим на Шахтер с молодыми футболистами,

– добавил бывший тренер Динамо.

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