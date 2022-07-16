Хацкевич: Де Дзерби тоже кричал, что готов бесплатно работать
Руководство Днепра-1 осталось недовольным таким поступком хорватского наставника, покинувшего команду ради лидера УПЛ. Также такое решение Йовичевича возглавить "горняков" не понравилось бывшему тренеру Динамо Александру Хацкевичу.
Интересно узнать Шахтер определился с домашней ареной для выступлений в Лиге чемпионов
По мнению 48-летнего специалиста, нынешний наставник донецкого клуба признавался в любви своим бывшим командам, но каждый раз долго не задерживался у них. Хацкевич уверен. что на такое решение перейти в Шахтер немалую роль сыграло присутствие в команде хорватского директора по футболу Дарио Срны.
Он клялся в любви к Карпатам, потом клялся в любви Днепра-1, а сейчас переходит в Шахтер. Я думаю, здесь больше повлияло его знакомство со Срной. Кандидатуру Йовичевича пролоббировал Дарио Срна? Придраться не к чему. Де Дзерби тоже кричал, что готов бесплатно работать. Каждый сам принимает решение,
– рассказал Хацкевич.
Бывший динамовец пока не прогнозирует, какими будут выступления дончан под руководством нового тренера. Ведь команда стала почти полностью украинской и с большим количеством молодежи, которые должны перекрыть утраченных легионеров.
Конечно, работать в клубе, который играет в группе Лиги чемпионов – не достижение Йовичевича, но посмотрим на Шахтер с молодыми футболистами,
– добавил бывший тренер Динамо.
Главное о назначении Йовичевича в Шахтере
- 14 июля донецкий клуб официально объявил о подписании Йовичевича. Хорватский специалист заключил с командой контракт на два года.
- Многие футбольные люди неоднозначно восприняли такое предназначение. Ведь вроде бы Днепр-1 активировал опцию пролонгации тренера еще на один год. А тот все равно взял и бросил команду.
- Шахтер под руководством Йовичевича готовится к новому сезону в Нидерландах, где сыграют три благотворительных поединка. Их сбор продлится до 30 июля.
- Уже есть первый трансфер – Андрей Тотовицкий. О переходе сообщил не Шахтер, а Колос, в котором выступал полузащитник. Также в команду вернулись Максим Чех и Владислав Вакула.