Йовичевич: Это новый Шахтер в ситуации войны

Донецкий клуб готовится к новому футбольному сезону в Нидерландах. Но только с одним легионером. Лассина Траоре лишь недавно присоединился к команде, которая претерпела существенные изменения.

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Из-за нового правила ФИФА для футболистов, которые могут приостанавливать контракт и свободно идти в другую команду, Шахтер потерял едва ли не всех иностранных игроков. Новый главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич рассказал, что в такой ситуации клуб пытается судиться с Ассоциацией, чтобы вернуть утраченные деньги.

Футболисты идут свободно или по значительно меньшей цене, чем их покупали. В 2021 году Шахтер потерял около 60 миллионов евро, а уже теперь игроки и вовсе покидают команду, не заработавшую на этом трансфере ни копейки.

Из-за такой кадровой потери состав донецкого клуба претерпит изменения и будет обновлен благодаря молодым игрокам. Поэтому Йовичевич назвал Динамо фаворитом в следующем сезоне УПЛ, который почти не столкнулся с такими проблемами, как дончане.

У Шахтера из-за войны нет возможности защитить свои активы. Это новый Шахтер в ситуации войны. На Динамо это влияет меньше, потому что большинство их игроков – украинцы. У нас теперь много молодежи и несколько ветеранов типа Пятова и Степаненко. Динамо – фаворит,

– заявил Йовичевич.