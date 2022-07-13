Детали подготовки "горняков"
Первая часть подготовки продлится с 14 по 30 июля. Футболисты Шахтера проведут тренировочное собрание в нидерландском Роттердаме.
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Команда будет базироваться в Van der Valk Hotel Schiedam. Во время подготовки дончане проведут три контрольных спарринга. Пока известно одного соперника. Донецкий клуб сойдется с чемпионом Нидерландов Аяксом. Товарищеский поединок состоится 26 июля.
Напомним, что с 11 июля команда начала проходить медосмотр перед началом работы в зале и футбольном поле.
Новый сезон УПЛ стартует с 23 июля, а в еврокубках Шахтер начнет свой путь по групповому раунду Лиги чемпионов.
- Готовиться к новому сезону Шахтер будет уже не под руководством Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "горняками".
- Возможно, в следующем сезоне клубом из Донецка руководить нынешний наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич, которого СМИ активно сватают в донецкий клуб.