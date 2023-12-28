Из-за нарушения финансового фейр-плея с Эвертона сняли 10 очков в нынешнем сезоне. Большие убытки, которые накопились за предыдущие годы, не позволяют клубу проводить мощную трансферную кампанию.

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Плохие дела Эвертона

Об этом рассказал директор Эвертона Кевин Телвелл. В настоящее время клуб работает над уменьшением расходов на заработную плату. Покупка дорогих футболистов тоже не входит в долгосрочную перспективу "ирисок".

Я стремился вывести клуб на такую позицию, чтобы мы планировали два-три трансферных окна вперед, а не две-три недели. Уметь быстро реагировать, хотя иногда без этого не обойтись в футболе, не является здоровым постоянным состоянием, в котором должен функционировать клуб. В этом контексте январь вряд ли будет для нас напряженным месяцем,

– заметил Телвелл.

Впрочем, директор клуба не исключает возможности подписания игроков. Но они должны отвечать определенным критериям: сразу усилить команду и не нести значительные затраты. Так что речь может идти только о подписании свободных агентов.

Справка. Самым дорогим трансфером в истории Эвертона была покупка исландца Гильви Сигюрдссона в Свонси за 49,4 миллиона евро (лето 2017/18). Переход Виталия Миколенко (23,5 миллиона евро) в рейтинге самых дорогих трансферов "ирисок" занимает 17-е место.

Турнирные перспективы Эвертона