Эвертон – Манчестер Сити 1:3

Голы: Гаррисон, 29 – Фоден, 53, Альварес, 64 (с пенальти), Силва Б., 86.

Команда Хосепа Гвардиола накануне встречи с Эвертоном выиграла клубный чемпионат мира. Этот трофей стал шестым для "горожан" в этом сезоне, пишет 24 Канал.

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Эвертон дал бой чемпиону

Хозяева поля первыми открыли счет во встрече. Результативным ударом отличился Гаррисон. К перерыву все попытки подопечных Гвардиолы поменять цифры на табло завершились ничем. Эвертон удачно отбивался от атак соперника.

Впрочем, во втором тайме класс чемпиона Англии сказался. Сначала Фоден на 53-й минуте поединка восстановил паритет. Немного погодя аргентинец Альварес (Манчестер Сити) реализовал пенальти за игру рукой игрока Эвертона.

На 75-й минуте Доминик Калвер-Льюин упустил стопроцентный момент сравнять счет. В этом эпизоде "горожан" спасла перекладина.

Финальную точку в матче поставил Бернарду Силву. Португальский хавбек Манчестер Сити воспользовался ошибкой голкипера Эвертона Пикфорда.

В итоге Манчестер Сити одержал победу со счетом 3:1. Весь поединок за Эвертон отыграл Виталий Миколенко. Украинский защитник не отметился результативными действиями, но снова был непревзойденным в индивидуальных единоборствах.

Видеообзор матча Эвертон – Манчестер Сити