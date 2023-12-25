25 декабря христиане западного и восточного обрядов отмечают Рождество Христово. Футбольные клубы поздравляют своих болельщиков с праздником.

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Не стал исключением ливерпульский Эвертон. "Ириски" записали совместное видео с участием футболистов и футболисток клуба. В ролике фанатов приветствовал и наш Виталий Миколенко.

Украинский защитник обратился к болельщикам на родном языке и пожелал счастливого Рождества.

Игроки и игроки Эвертона поздравляют с Рождеством: смотрите видео