Через порушення фінансового фейр-плею з Евертона зняли 10 очок в нинішньому сезоні. Великі збитки, які накопичилися за попередні роки, не дозволяють клубу проводити потужну трансферну кампанію.

Читайте також Привітав рідною мовою: Миколенко знявся у різдвяному відео Евертона

Кепські справи Евертона

Про це розповів директор Евертона Кевін Телвелл. Наразі клуб працює над зменшенням витрат на заробітну плату. Купівля дорогих футболістів теж не входить в довгострокову перспективу "ірисок".

Я прагнув вивести клуб на таку позицію, щоб ми планували два-три трансферних вікна наперед, а не на два-три тижні. Вміти швидко реагувати, хоча іноді без цього не обійтись у футболі, не є здоровим постійним станом, в якому повинен функціонувати клуб. У цьому контексті січень навряд чи буде для нас напруженим місяцем,

– зауважив Телвелл.

Втім, директор клубу не виключає можливість підписання гравців. Але вони повинні відповідати кільком критеріям: одразу підсилити команду та не нести значних витрат. Тож мова може йти лише про підписання вільних агентів.

Довідка. Найдорожчим трансфером в історії Евертона була купівля ісландця Гільві Сігюрдссона у Свонсі за 49,4 мільйона євро (літо 2017/18). Перехід Віталія Миколенка (23,5 мільйона євро) в рейтингу найдорожчих трансферів "ірисок" займає 17 місце.

Турнірні перспективи Евертона