Против Эвертона было расследование независимой комиссии по вероятным нарушениям в сезоне 2021/2022. Комиссия установила, что Эвертон за это время показал ущерб в размере 124,5 миллионов фунтов, хотя лимит составляет 105 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что именно в сезоне 2021/2022 игроком Эвертона стал украинский защитник Виталий Миколенко. Его переход из киевского Динамо в январе 2022 года обошелся "ирискам" в 23,5 миллиона евро.

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Эвертон при рассмотрении этого дела признал, что нарушил правила финансового фейр-плея. Но не ожидал, что наказание будет столь серьезным. Клуб могли оштрафовать или наложить запрет на трансфер новых игроков. Однако в АПЛ решили прибегнуть к наказанию в виде снятия очков.

После того как с Эвертона сняли 10 очков, у команды осталось всего 4 набранных пункта. Поэтому ливерпульский клуб опускается с 14-го места сразу на 19-е – в зону вылета. Четыре очка, как и у Эвертона, есть у Бернли, который идет на последнем месте. Выше разместился Шеффилд Юнайтед, у которого 5 очков. От Лутона, который на 17-м месте (которое и дает право остаться в АПЛ), отставание составляет два балла.

В Эвертоне уже отреагировали на это решение. В клубе заявили, что они "шокированы и разочарованы". А также что "комиссия наложила абсолютно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию". И заявили, что будут оспаривать это решение.

"Предупреждение" от Эвертона

При этом Эвертон теперь будет более тщательно относиться к подобным делам и их результатам в отношении других английских клубов.

"Клуб будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других случаях, касающимися правил прибыли и устойчивого развития Премьер-лиги", – говорится в заявлении Эвертона.

Речь идет о том, что ежегодно все клубы АПЛ проходят оценку их соблюдения правил соревнований по доходности и стабильности. Согласно правилам, клубы могут потерять максимум 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет. Но с 2018 по 2021 год Эвертон зафиксировал потери в 370 миллионов фунтов стерлингов. Это не очень понравилось другим клубам. Еще в сезоне 2021/2022 Лидс и Бернли обратились в АПЛ по этому поводу. Ведь все три команды вели тогда борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. Руководство АПЛ передало это дело на рассмотрение специальной комиссии, которая и вынесла свое решение 17 ноября 2023 года.

Дело Эвертона – не единственное в АПЛ, где клуб обвиняют в нарушении финансового фейр-плея. В прошлом сезоне против Манчестер Сити было предъявлено более 100 обвинений. Но результата рассмотрения еще нет.

Кроме того, в финансовых нарушениях подозревается и Челси, когда владельцем клуба был россиянин Роман Абрамович. Речь идет о периоде между 2012 и 2019 годами. УЕФА оштрафовал их на 10 миллионов евро, а в АПЛ пока продолжается расследование.

Неудачная "традиция"

Эвертон стал лишь третьим клубом в истории АПЛ, с которого снимали очки. Первым в сезоне 1996/1997 так наказали Мидлсбро, решившего самовольно перенести матч. Их тогда лишили трех очков. И именно этих очков и не хватило команде, чтобы сохранить место в АПЛ.

А в сезоне 2009/2010 из Портсмута было снято 9 очков. Тогда клуб оказался на грани банкротства. Поэтому в руководство была введена временная администрация. А по итогам сезона Портсмут занял последнее место и вылетел из АПЛ.