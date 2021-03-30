Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд намекнул о срыве боя против Майка Тайсона. Кажется, фанаты не увидят поединок двух легенд бокса.

Намек на срыв боя Тайсон – Холифилд

Майк Тайсон сам в прямом эфире в инстаграме сообщил, что выйдет на ринг в конце весны. Его соперником должен был стать Эвандер Холифилд. Но последний намекнул, что "Железный Майк" похоже изменил свое мнение относительно будущего соперника.

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Боксеры должны были выйти на ринг 29 мая. Майк Тайсон еще никоим образом не среагировал на такое заявление земляка. Для него этот выставочный бой должен стать вторым по возвращении на профессиональный ринг.

Первый поединок с Роем Джонсом-младшим завершился ничьей, которая разозлила Тайсона. Поэтому Майк хочет уже наконец почувствовать вкус победы после длительной паузы без бокса.

Похоже, что мой партнер по танцу Майк Тайсон не придет на наше последнее представление. Ты знаешь, где меня найти, если передумаешь,

– написал Холифилд.