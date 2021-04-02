Третій бій між Евандером Холіфілдом та Майком Тайсоном таки відбудеться. 58-річний Холіфілд попросив "Залізного Майка" не повторювати скандальних помилок минулого.

Третьому бою таки бути

Нещодавно Евандер Холіфілд натякнув на те, що Майк Тайсон злякався третього поєдинку між боксерами. Однак вже спростував цю інформацію.

До теми Третій бій легенд: дата та суперник Майка Тайсона

Легендарні боксери повинні вийти на ринг 29 травня на 75-тисячній Hard Rock Stadium у Маямі (США). Для "Залізного Майка" цей бій буде третім проти Евандера. Перші два відбулись у 1996 та 1997 роках. Майк ще не знає смаку перемог проти цього суперника, тому у Тайсона є нагода взяти реванш.

Раніше представник команди Холіфілда повідомив, що Тайсон відмовився від гонорару у 25 мільйонів доларів за участь у поєдинку.

Холіфілд у своєму зверненні пригадав скандальний епізод у їх другому поєдинку, коли Тайсон відкусив шматок вуха в Евандера та отримав за це дискваліфікацію.

Все у силі! Я готовий! Тільки цього разу будемо битись, а не кусатись,

– написав Холіфілд.