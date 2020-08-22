Влада Седан, украинская журналистка и жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко, прокомментировали вылет английского клуба из Лиги чемпионов. В четвертьфинале "Манчестер Сити" сенсационно проиграл французскому "Лиону" (3:1).

Влада Седан прокомментировала неудачу "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов на собственном ютуб-канале.

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Чтобы не материться, это полностью прокол Гвардиолы

Жена Зинченко раскритиковала наставника англичан Пепа Гвардиолу за выбранную тактику на игру. В частности, англичане играли с тремя центральными защитниками.

Мягко говоря, чтобы не материться, это полностью прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для "Сити" – это зашквар. Я не имею права критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову,

- заявила Влада.

В полуфинале "Лион" уступил "Баварии". По мнению властей, "Лион" не соответствует уровню "Манчестер Сити".

"Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – "Бавария". Одно дело – поражение от "Баварии", а другое – вылетать от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – подытожила жена Зинченко.

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"Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиола не может дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Дважды в плей-офф Лиги чемпионов "горожан" останавливали французские клубы и столько же раз – английские.

Кому проиграл "МанСити" в плей-офф ЛЧ