Это зашквар: Влада Седан наехала на Гвардиолу и обвинила в поражении "МанСити" в Лиге чемпионов
Влада Седан, украинская журналистка и жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко, прокомментировали вылет английского клуба из Лиги чемпионов. В четвертьфинале "Манчестер Сити" сенсационно проиграл французскому "Лиону" (3:1).
Влада Седан прокомментировала неудачу "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов на собственном ютуб-канале.
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Чтобы не материться, это полностью прокол Гвардиолы
Жена Зинченко раскритиковала наставника англичан Пепа Гвардиолу за выбранную тактику на игру. В частности, англичане играли с тремя центральными защитниками.
Мягко говоря, чтобы не материться, это полностью прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для "Сити" – это зашквар. Я не имею права критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову,
- заявила Влада.
В полуфинале "Лион" уступил "Баварии". По мнению властей, "Лион" не соответствует уровню "Манчестер Сити".
"Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – "Бавария". Одно дело – поражение от "Баварии", а другое – вылетать от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – подытожила жена Зинченко.
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"Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиола не может дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Дважды в плей-офф Лиги чемпионов "горожан" останавливали французские клубы и столько же раз – английские.
Кому проиграл "МанСити" в плей-офф ЛЧ
- Сезон 2016/2017 – "Монако" (1/8 финала)
- Сезон 2017/2018 – "Ливерпуль" (1/4 финала)
- Сезон 2018/2019 – "Тоттенхэм" (1/4 финала)
- Сезон 2019/2020 – "Лион" (1/4 финала)