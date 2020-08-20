Матч команды Зинченко в первом туре АПЛ перенесли: причина
Уже 12 сентября стартует новый сезон Английской Премьер-лиги. Однако матч с участием команды украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" в эти дни не состоится.
В первом туре АПЛ состоятся восемь матчей из десяти. При этом шесть из них в субботу. 12 сентября. А еще два – в понедельник, 14 сентября. Однако в эти дни не сыграет "Манчестер Сити". Команда украинца Зинченко должна была принять на своем поле "Астон Виллу". Этот матч состоится позже.
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Как пояснили в АПЛ, "МанСити" довольно поздно закончил выступление в еврокубках. Поэтому команде нужно время на отдых и подготовку к сезону. Из-за этого перенесли и еще один матч АПЛ "Бернли" – "Манчестер Юнайтед". Ведь МЮ тоже выступал в еврокубках после карантина.
Отметим, что "Мансити" последний матч провел 15 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов неожиданно уступив "Лиону". "Манчестер Юнайтед" 16 августа проиграл "Севилье" в полуфинале Лиги Европы.
При этом в первом туре АПЛ сыграет команда Андрея Ярмоленко "Вест Хэм". "Молотобойцы "на собственном поле примут" Ньюкасл"
Календарь первого тура АПЛ
12 сентября
- "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон"
- "Фулхэм" – "Арсенал"
- "Ливерпуль" – "Лидс"
- "Тоттенхэм" – "Эвертон"
- "Вест Бромвич" – "Лестер"
- "Вест Хэм" - " Ньюкасл"
14 сентября
- "Брайтон" – "Челси"
- "Шеффилд" – "Вулверхэмптон"