Це зашквар: Влада Седан наїхала на Гвардіолу і звинуватила у поразці "МанСіті" в Лізі чемпіонів
Влада Седан, українська журналістка та дружина футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, прокоментувала виліт англійського клубу з Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі "Манчестер Сіті" сенсаційно програв французькому "Ліону" (3:1).
Влада Седан прокоментувала невдачу "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів на власному ютуб-каналі.
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Щоб не матюкатися, це повністю прокол Гвардіоли
Дружина Зінченка розкритикувала наставника англійців Пепа Гвардіолу за обрану тактику на гру. Зокрема, англійці грали з трьома центральними оборонцями.
М'яко кажучи, щоб не матюкатися, це повністю прокол Гвардіоли. У такий відповідальний момент робити таку експериментальну тактику для "Сіті" – це зашквар. Я не маю права критикувати, але навіщо грати у три центральні захисники, коли самі футболісти беруться за голову,
– заявила Влада.
У півфіналі "Ліон" поступився "Баварії". На думку Влади Седан, "Ліон" не відповідає рівню "Манчестер Сіті".
"Я розумію, що команда, на яку всі ставлять ставки, – "Баварія". Одна справа – вилітати від "Баварії", а інша – вилітати від "Ліона". Не хочу ображати цю команду, але хочу нагадати, що це сьоме місце в чемпіонаті Франції", – підсумувала дружина Зінченка.
Дивіться відео критики Влади Седан
"Манчестер Сіті" під керівництвом Пепа Гвардіола не може дійти до півфіналу Ліги чемпіонів. Двічі у плей-офф Ліги чемпіонів "містян" зупиняли французькі клуби і стільки ж разів – англійські.
Кому програв "МанСіті" у плей-офф ЛЧ
- Сезон 2016/2017 – "Монако" (1/8 фіналу)
- Сезон 2017/2018 – "Ліверпуль" (1/4 фіналу)
- Сезон 2018/2019 – "Тоттенхем" (1/4 фіналу)
- Сезон 2019/2020 – "Ліон" (1/4 фіналу)