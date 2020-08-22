Влада Седан, українська журналістка та дружина футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, прокоментувала виліт англійського клубу з Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі "Манчестер Сіті" сенсаційно програв французькому "Ліону" (3:1).

Влада Седан прокоментувала невдачу "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів на власному ютуб-каналі.

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Щоб не матюкатися, це повністю прокол Гвардіоли

Дружина Зінченка розкритикувала наставника англійців Пепа Гвардіолу за обрану тактику на гру. Зокрема, англійці грали з трьома центральними оборонцями.

М'яко кажучи, щоб не матюкатися, це повністю прокол Гвардіоли. У такий відповідальний момент робити таку експериментальну тактику для "Сіті" – це зашквар. Я не маю права критикувати, але навіщо грати у три центральні захисники, коли самі футболісти беруться за голову,

– заявила Влада.

У півфіналі "Ліон" поступився "Баварії". На думку Влади Седан, "Ліон" не відповідає рівню "Манчестер Сіті".

"Я розумію, що команда, на яку всі ставлять ставки, – "Баварія". Одна справа – вилітати від "Баварії", а інша – вилітати від "Ліона". Не хочу ображати цю команду, але хочу нагадати, що це сьоме місце в чемпіонаті Франції", – підсумувала дружина Зінченка.

Дивіться відео критики Влади Седан

"Манчестер Сіті" під керівництвом Пепа Гвардіола не може дійти до півфіналу Ліги чемпіонів. Двічі у плей-офф Ліги чемпіонів "містян" зупиняли французькі клуби і стільки ж разів – англійські.

Кому програв "МанСіті" у плей-офф ЛЧ