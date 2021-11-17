Это всего 50% дела, – футболисты сборной Украины прокомментировали выход в плей-офф

Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Поединок завершился со счетом 0:2.

Бущан: Мы выполнили задание-минимум

Игроки национальной команды поделились своими эмоциями после завершения непростого поединка в Зенице.

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Голкипер сборной Украины Георгий Бущан подчеркнул, что все игроки национальной команды готовились к игре с боснийцами и были настроены на победу.

Мы выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, если бы удачно сложилась игра в Киеве, одолели бы казахов и финнов – мы вышли бы с первого места. Плей-офф? Будем ждать жеребьевку. Не будем сильно радоваться, поскольку там остались очень сильные команды,

– сказал Бущан.

Зинченко: Спасибо Франции, что тоже не подвели

Автор первого забитого мяча в ворота Боснии и Герцеговины Александр Зинченко поблагодарил также французов, которые "не подвели". Также футболист рассказал о сильных сторонах соперников и отметил, что у боснийцев организованная команда, которая владеет пространством и хорошо пользуется мячом.

"Мы на половине пути, весной нас ожидают невероятно сложные матчи плей-офф. Поле не совсем позволяло играть в наш футбол. Были ошибки в обычных ситуациях", – утверждает Зинченко.

Также Александр вспомнил невероятный сейв Бущана в конце первого тайма, он уверяет, что этот момент был одним из ключевых в матче, а также заставил команду двигаться дальше.

Спасибо Георгию Бущану за сейв в первом тайме. Он у меня был перед глазами, честно говоря, я уже думал, что мяч летит в ворота, но он совершил что-то невероятное. То, как он провел чемпионат Европы, и его отношение к делу, вызывают только уважение.

– подчеркнул Александр.

Джокер сборной Украины

Артем Довбик в матче против боснийцев вышел на замену во втором тайме и забил мяч в ворота боснийцев. Футболист отметил, что национальной команде удалось провести хорошую игру, однако радоваться еще рано.

Все прыгают и радуются в раздевалке, но понимают, что это всего 50% дела, пути, к которому мы двигаемся,

– уверяет Довбик.

Также Артем объясняет второй забитый мяч в ворота соперников уверенностью и стабильной игровой практикой.

"Ключевые голы за сборную? Не знаю, как-то так выходит, что выхожу на поле в ответственный момент. Так можно сказать, как джокер, хорошо, что такие игроки есть", – подытожил игрок сборной.

16 ноября сборная Украины обыграла в гостях команду Боснии и Герцеговины и заняла второе место в группе D.